Водителей Казани предупреждают о тяжелых дорожных условиях

Госавтоинспекция Казани рекомендует водителям и пешеходам быть осторожнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях – снегопады, сильный ветер. Водителей просят выбирать безопасную скорость, отказаться от опасных маневров и с осторожностью проезжать мосты путепроводы.

«Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности», - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция обратилась к пешеходам, с призывом использовать в темное время суток световозравщающие элементы, переходить дорогу, полностью убедившись в безопасности, а также при переходе дороги с ребенком обязательно держать его за руку.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью в Госавтоинспекцию по тел. 8(843)533-39-00.

Напомним, 23 ноября в Казани произошло смертельное ДТП. Столкнулись шесть машин.