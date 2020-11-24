Сразу на нескольких участках дороги в Казани ограничили движение до декабря

В Казани до 30 декабря ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Движение ограничено у заезда между домами №64 и №72 и на парковке напротив дома №72 по улице Юлиуса Фучика. Ограничения связаны с выносом подземных сетей для проведения строительных работ», - говорится в сообщении.

Также до 9 декабря закрыто движение в районе здания №110 по улице Юлиуса Фучика. До 18 декабря закрыто движение по улице Стадионная по участке от дома №2 до улицы Начальная.

Частичное ограничение движения транспорта коснулось и улицу Олонецкая. До 30 ноября закрыты участки от улицы Олонецкая №42 до дома №46 и от дома №46 до улицы Ново-Азинская. Ограничения связаны с работами на сетях газопровода.