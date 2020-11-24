Татары рвутся к власти? Как Татарстан строит маленькую Золотую Орду и почему это выгодно всем

В последнее время все больше и больше новостей о том, как местные чиновники уходят на повышение за пределы Татарстана. Кто-то к таким новостям относится равнодушно, кто-то радуется, а другие наоборот опасаются, как бы республика не почувствовала силу и не начала задумываться о независимости. Журналист ProKazan разобрался, о чем говорят назначения республиканских чиновников на высокие посты и чем это может быть полезно для России.

Прошедшие недели запомнились триумфальным шествием татарстанских чиновников по России. Недавно стало известно, что бывший глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин (по странному стечению обстоятельств очень похожий на магистра Йоду!) «подсидел» своего начальника и из заместителя превратился в Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации. Но миграция местных чиновников из третьей столицы на этом не закончилась. Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов вспомнил свое мордвинское происхождение и возглавил Мордовию. Справедливости ради, Здунов до этого занимал пост главы правительства Дагестана, но до сих пор продолжает ассоциироваться с Татарстаном. А последнее назначение заставило вашего покорного слугу немного подумать о своей жизни и вспомнить шутку про «сына маминой подруги». Тимур Тимергалев к своим неполным 26 годам уже успел не только побыть главой Гарантийного фонда Татарстана, но и получить солидное назначение в госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Источник: zanostroy.ru Забавное сходство: новый Министр строительства РФ чем-то похож на магистра Йоду из Звездных войн

Федеральные телеграм-каналы сразу окрестили происходящее формированием нового «татарского лобби» и выдвинули версию о том, что Минниханов начал строить свою вертикаль власти в Поволжье. Такие слова, конечно, могут кого-то порадовать, но проверить их достоверность, не буду кремлевским чиновником, нельзя. В любом случае, мы видим, что местные чиновники говорят Татарстану «мне мало, мало, мало тебя» и занимают солидные должности в других регионах.

Процесс этот начался еще давно: уже полузабытый бывший мэр Казани Камиль Исхаков в 2005 году уехал на Дальний Восток в качестве полномочного представителя президента. Правда, особых успехов он там не сыскал и вернулся на запах эчпочмаков в родной Татарстан. Хочется надеяться, что в этот раз у «варягов из Татарстана» дела пойдут получше. А ведь несколько лет назад на полном серьезе ходили слухи о том, что Рустам Минниханов может занять пост главы российского правительства…

И все же, с чем связано такое «татарское нашествие» в чиновничьи кабинеты дальних и не очень краев? Мне представляется, что причины этому сугубо прагматичные: а откуда, если не из Татарстана? Наша республика, по сравнению с другими регионами, действительно неплохо справляется с обустройством своей территории. Можно сколько угодно говорить (и справедливо говорить) о том, какой ценой это достигается и сколько при этом нулей накапливаются на счетах чиновников, но с самим фактом никто спорить не будет. В какой-то степени Татарстан – это та же маленькая Россия, только более успешная: те же нефтяные доходы, стремление всем показать свою крутость по поводу и без, слухи о несметных богатствах чиновников. Даже на карте Россия и Татарстан чем-то похожи! Мало того, у федерального центра есть чему поучиться у нашей республики: здоровому патриотизму, хитрости, умению работать в режиме аврала. В этом плане назначение татарстанских чиновников на высокие посты представляется логичным: обустроим Татарстан – поможем и Поволжью.

Источник: m.infox.ru Экс-министр зкономики Татарстана Артем Здунов перекочевал на пост мордовского губернатора

В политологии есть такое понятие, как «мягкая сила»: это форма политической власти, при которой влияние добывается не через принуждение, а с помощью добровольного участия или привлекательности. Кажется, это очень хорошее описание происходящего сейчас с Татарстаном событий: «новая Золотая орда» разрастается не мечом, а качеством жизни в нашей республике, что привлекает многих. Татарстан стал своеобразной «заграницей» для жителей соседних регионов, куда очень неплохо было бы попасть. Конечно, утверждение очень условное, на полном серьезе сравнивать качество жизни в республике с развитыми странами Западной Европы не повернется язык даже у пропагандиста с государственных каналов, но в России не так уж много вариантов выбора.

«Прекрасная Россия будущего» - именно эта фраза приходит на ум, когда пытаешься описать изящную экспансию Татарстана в другие регионы. Своего республика добивается не силой и дубиной, а экономической привлекательностью. Думаю, по замыслу всего оппозиционно настроенного населения новая Россия должна действовать именно такими методами.

Кажется, еще чуть-чуть – и текст скатится в славословие и бесконечную похвалу властям республики, но этого «добра» навалом и в других изданиях, поэтому остановимся. У Татарстана по-прежнему много проблем: грустная криминальная обстановка в Челнах, несуществующие казанские ливневки, экология, сомнительные источники доходов чиновников, коррупция, бедственное положение деревень… Работать есть над чем, да и «кому много дано, с того много и спросится»: нынешний статус Татарстана обязывает работать быстрее, выше и сильнее.

Но в самом усилении республики и превращении ее в «кузницу кадров» для Москвы и регионов нет ничего дурного. Противники этого могут заговорить об угрозе сепаратизма, но здесь как раз наоборот. Чем сильнее Татарстан будет встроен в российскую политическую систему, тем меньше желания будет у жителей республики покинуть состав России в «лихие» времена. При адекватном построении отношений это может принести пользу обеим сторонам: Россия улучшит качество управления в других регионах и докажет, что ее вариант федерализма работает. А Татарстан сможет в очередной раз показать, кто среди регионов впереди планеты всей.

История Татарстана знала много разных периодов, но такое, пожалуй, впервые: кажется, республика начала что-то решать и в масштабе всей страны. Это все, конечно, хорошо, но главное не увлечься этой «региональной геополитикой» и не забыть о чаяниях обычного татарстанца. Качество жизни простого жителя – благодаря этому республика взобралась на высокие позиции в России и доказывать что-то татарстанские чиновники должны в первую очередь самим татарстанцам.