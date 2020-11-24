Банк «Открытие»: более трети опрошенных жителей ПФО начали копить деньги во время пандемии

82% жителей округа за время пандемии поняли, что им необходима финансовая подушка безопасности. При этом 37% начали копить непосредственно в разгар коронакризиса, 18% стали инвесторами, а 65% осознали, что главное – не деньги, а здоровье. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

50% респондентов Приволжского федерального округа заявили о том, что они откладывают деньги для формирования накоплений не регулярно, а «от случая к случаю», 33% стремятся делать это ежемесячно. Доля тех, кто совсем не копит деньги, составила 16%.

У 40% опрошенных жителей округа, из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений (наибольшая доля таких целеустремленных россиян в Южном Федеральном округе - 44%, наименьшая в Сибири - 27%, в среднем по России – 35%). На «черный день» откладывают деньги 29% жителей округа. на обычные бытовые нужды готовы потратить накопления 25%, на крупные внеплановые покупки – только 14%.

Почти половина (48%) респондентов округа считают вложения в недвижимость лучшим способом для инвестирования, 29% (на этот вопрос можно было давать более одного ответа) предпочитают конвертировать рубли в иностранную валюту, 26% покупают акции, облигации и т.п. 27% доверяют свои сбережения банкам, размещая их на классических депозитах, 20% считают, что накопления должны храниться дома.

Примечательно, что у 34% опрошенных жителей ПФО в конце месяца остается до 10% свободных доходов, еще у 18% доля неизрасходованных средств составляет от 10 до 25%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 09-17 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.