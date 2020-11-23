Сосед спас хозяина квартиры при пожаре в Казани

В Казани 22 ноября ночью произошел пожар в квартире по улице Галеева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На момент возникновения пожара в соседней комнате был друг пострадавшего. Мужчина услышал сигнал автономного пожарного извещателя, он проснулся и прошел в другую комнату. Там лежал мужчина, вокруг него горел диван и постельное. Мужчина переложил хозяина на пол и потушил горение. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении», - говорится в сообщении.

В результате 64-летнего хозяина квартиры отвезли в РКБ с ожогами спины второй степени.

Напомним, вчера в Казани произошел пожар в исправительной колонии.