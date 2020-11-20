Экс-начальника, инспектора ГИБДД и троих жителей Татарстана обвиняют в получении и передаче взяток

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего бывшего начальника РЭО ГИБДД по Арскому району, 31-летнего бывшего госинспектора этого же отдела и трех жителей района. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, с августа 2019 года по январь сотрудники ГИБДД через двух посредников получали взятки за оказания содействия в сдаче экзамена на получение водительских прав. В ходе расследования было установлено 20 эпизодов преступной деятельности, общая сумма полученных взяток составляет более 400 тысяч рублей. К уголовной ответственности привлекли бывший сотрудников ГИБДД, двух посредников и одного взяткодателей. Уголовное преследование остальных участников дела прекращено, так как они раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.

На данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.