В Минздраве Татарстана опровергли информацию об открытии ковидного госпиталя в бывшем ТЦ

В редакцию Prokazan.ru обратилась читательница, она рассказала, что в помещениях торгового центра «Мебельград» в Казани, который не так давно закрыли, планируют развернуть ковид-госпиталь.

«Там собираются открыть госпиталь для больных коронавирусом, уже врачей собирают для работы», - сказала читательница.

Журналист Prokazan.ru обратился в пресс-службу Минздрава Татарстана за информацией.

«Это слухи, не имеющие ничего общего с реальностью», - ответили в ведомстве.

Напомним, торговый центр закрыли 12 ноября, причиной назвали тяжелую экономическую ситуацию.