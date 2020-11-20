В Минздраве Татарстана опровергли информацию об открытии ковидного госпиталя в бывшем ТЦ

В редакцию Prokazan.ru обратилась читательница, она рассказала, что в помещениях торгового центра «Мебельград» в Казани, который не так давно закрыли, планируют развернуть ковид-госпиталь.
«Там собираются открыть госпиталь для больных коронавирусом, уже врачей собирают для работы», - сказала читательница.
Журналист Prokazan.ru обратился в пресс-службу Минздрава Татарстана за информацией.
«Это слухи, не имеющие ничего общего с реальностью», - ответили в ведомстве.
Напомним, торговый центр закрыли 12 ноября, причиной назвали тяжелую экономическую ситуацию.
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