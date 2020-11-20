Житель Татарстана стрелял из ружья по бару

Полицейские Зеленодольского района выезжали в поселок Октябрьский после звонка о выстрелах. На месте происшествия сотрудники обнаружили повреждение окна одного из баров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Был задержан подозреваемый – 54-летний местный житель, у него изъяли двуствольное охотничье ружье. Мужчина рассказал, что нашел его в лесу и сделал обрез», - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия».