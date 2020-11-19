Кровь на полу и стенах: в Башкирии две бойцовские собаки загрызли насмерть хозяина

В городе Октябрьский (Башкирия) две бойцовские собаки - стаффордширский терьер и питбультерьер загрызли 24-летнего хозяина.

Как пишет ГТРК «Башкортостан» мужчина был дома один, в квартире еще были его собаки. По невыясненным причинам животные напали на хозяина квартиры и загрызли его. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики.

Прибывшие полицейские были вынуждены стрелять в агрессивных собак. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.