Врач рассказал о болезни, которая повышает риск смерти от коронавируса

По словам главного кардиолога Минздрава России Сергей Бойцова, чаще всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями умирают от коронавируса.

«Эти заболевания не увеличивают риск заражения коронавирусом, они повышают вероятность осложнений от вируса. Летальность среди таких людей увеличивается в 12 раз. При этом у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, в дальнейшем встречаются проблемы с системой кровообращения», - цитирует «Российская газета» спикера.

Также Бойцов отметил, что летальность в стране увеличилась только в июне, через 1,5 месяца после того, как показатели по заболеваемости выросли.

Напомним, в Татарстане на 18 ноября число смертей от коронавируса увеличилось до 124.