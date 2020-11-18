Главное за день в Татарстане: бесплатные лекарства ковид-больным, массовое ДТП, дистанционка в вузах

Утром 18 ноября на перекрестке улицы Губкина и Проспекта Победы столкнулись 4 иномарки. В результате ДТП пострадал один человек.

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина резко ответила на вопрос о введении дистанционки в вузах республики. Ранее студенты одного из учреждений записали ролик, где призвал ввести дистанционку.

"Лучше бы студенты, которые записали вирусный ролик, рассказали о том, как правильно носить маску, как правильно соблюдать дистанцию, как правильно мыть руки", - отметила Авдонина.

В Минздраве Татарстана рассказали, сколько препаратов получит человек, больной коронавирусом, проходящий лечение на дому. А также каких лекарств еще нет в республике, поставки которых ожидают в ближайшее время.