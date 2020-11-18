Счетная палата России призывает к объективному расследованию обвинений против аудитора Михаила Меня

Счетная палата России рассчитывает на объективное расследование обвинений против аудитора Михаила Меня. Об этом представители заявили 18 ноября.

Как пишут «Известия», обвинения аудитора относятся к периоду работы в Ивановской области 2011 года. При этом они должны быть объективно расследованы. В пресс-службе «Единой России» заявили, что когда Мень был назначен аудитором Счетной палаты, он приостановил свое членство в партии.

Ранее Совет Федерации согласился на привлечение аудитора к ответственности и задержание, единогласно проголосовали 126 сенаторов.