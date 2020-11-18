В Госдуме рассказали, какие некоммерческие организации приравняют к иноагентам

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.

Как пишут «Известия», законопроектом предлагается установить уведомительный порядок учета общественных объединений России без госрегистрации, и которые получают иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.

Также документом предполагается, что физлица, признанные иностранными агентами, не смогут занимать должности государственного и муниципального управления.