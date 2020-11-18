Эксперт оценил условия единовременной выплаты пенсионных накоплений

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что предложение Минтруда изменить условия единовременной выплаты пенсионных накоплений может привести к тому, что добавка пенсии будет составлять выше 500 рублей ежемесячно.

Как пишут «Известия», доплата пенсионерам, зависящая от их накоплений на счете может составлять 400-500 рублей. В результате инициативы доплата увеличится и будет составлять больше 1 тысячи рублей в месяц.

Также спикер подчеркнул, что это пока только предложения, которые должны быть одобрены и приняты. При этом против инициативы выступают негосударственные пенсионные фонды, так как при одобрении меры значительное увеличение затрат в долгосрочной перспективе.