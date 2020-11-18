В Татарстане от коронавируса скончалось 12 медработников

В ходе онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, сколько медиков скончалось от коронавируса подведомственных Минздраву республики.

«На данный момент, с начала пандемии, мы зарегистрировали 12 случаев смерти медработников. По всем мы проводим расследования, так из всех случаев 5 признаны страховыми, в 5 отсутствует связь с профессиональной деятельностью, по двум расследование продолжается», - отметил спикер.

Напомним, за октябрь в республике было зарегистрировано 11 случаев смерти медработников.

К слову, на 18 ноября выявлено 62 случая заражения коронавирусом.