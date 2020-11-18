Очевидцы: на Казанке рыбаки выходят на тонкий лед

18 ноября, утром, очевидцы заметили одинокого рыбака, который сидел на Казанке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, на данный момент на участке реки Казанка приборы измерения, погруженные в лунки инспекторами ГИМС, показывали толщину льда до 5 см.

При этом толщина льда для выхода на лёд, разрешённая в Татарстане - это 7 см. Также по информации ведомства, сейчас в республике (Казань, Лаишево, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Камское устье, Мензелинский, Алексеевский районы) начали работать 9 временных спасательных постов.

Напомним, вчера мы рассказывали о группе детей, которые гуляли по тонкому льду озера.