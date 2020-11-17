«Растерялся и расстроился»: мужчина в Казани стал виновником 4 ДТП и скрылся с мест происшествий

В полицию Казани 13 ноября поступило сообщение о ДТП с участием одной и той же машины марки «Фольксваген». Водитель транспорта скрылся со всех мест происшествия. Так он совершил три столкновения и наезд на пешехода.

«В ходе проверки инспекторы ГИБДД установили владельца машины. Оказалось, 39-летний мужчина не имеет водительского удостоверения. Он признал вину в совершенных ДТП, пояснив, что после столкновения растерялся и очень расстроился», - говорится в сообщении.

На данный момент составлены протоколы об административном правонарушении по нескольким статьям.