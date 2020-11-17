В Минтруда Татарстана утвердили праздничные и нерабочие дни в 2021 году

Производственный календарь с утвержденными выходными и праздничными днями на 2021 год утвердили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Мин труда региона.

Так, в 2021 году жители Татарстана будут отдыхать в новогодние каникулы (1-6 и 8 января), Рождество – 7 января, День защитника Отечества – 23 февраля, Международный женский день – 8 марта, праздник Весны и труда – 1 мая, День Победы – 9 мая, День России – 12 июня, День республики – 30 августа, День народного единства – 4 ноября, День Конституции Татарстана – 6 ноября, Ураза-байрам и Курбан-байрам (предварительно 13 мая и 20 июля).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной переносится. В 2021 году перенесутся выходные с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 ноября на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.