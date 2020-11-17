ЛГБТ, феминистки и запрет межконфессиональных браков: новая реальность Татарстана?

Нынешний год явно не дает заскучать: не успели мы отойти от возвращения рекордных цифр по коронавирусу, в республике начались скандалы, связанные с "вечными" темами: религия, феминизм и ЛГБТ. Подобное сочетание кажется для Татарстана необычным. Поэтому журналист ProKazan Рамиль Акберов попытался разобраться, говорят ли эти события о надвигающихся изменениях во взглядах и ценностях татарстанцев.

«Татарстан – впереди планеты всей» - кажется, по этому девизу живет вся республика, а местные дети впитывают эту мудрость с молоком матери. Прошедшая неделя показала, что республика решила «вдарить рок» и опередить соседей и по числу ярких событий в и так нескучные времена. ЛГБТ, феминизм и высказывания о запрете межконфессиональных браков – вот такая повестка сложилась на неделе в регионе. Скажи это кому-нибудь несколько лет назад – никто бы поверил. Впрочем, то же самое можно сказать и про летучую мышь, которая долеталась до того, что изменила мир.

Изменить мир пытаются (и пока довольно успешно) и феминистки: девушка из движения «Фем Кызлар» недавно провела акцию против домашнего насилия у одного из местных отделов полиции. Суть его заключалась в следующем: девушка соорудила импровизированный гроб и легла в него с плакатом «Не доводите до гроба. Домашнее насилие — преступление». Посыл – пока правоохранители обратят внимание на сообщение о домашнем насилии, многие жертвы уже погибают. На неделе стало известно, что активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей: суд посчитал, что акцию нужно было согласовать. Само мероприятие, по скромному ворчливому мнению автора, банальное: примерно такие же перформансы устраивают многие феминистки. Но имеют ли право активистки высказать свое мнение? Конечно же, да: к тому же, проблема домашнего насилия действительно существуют, хоть в последнее время ее и пытаются чрезмерно раздуть. А про штраф - наказали бы кого-нибудь за условную акцию на тему Карабахского конфликта у отдела полиции брутальных армян или азербайджанцев? Что-то подсказывает, что вероятность этого не так велика. Хрупких девушек наказывать немного легче, это да.

На этом тема меньшинств не закончилась. Республику накрыла лавина событий, связанных с ЛГБТ. Сначала появилась петиция о передаче одного из домов в центре Казани для проведения собраний ЛГБТ-сообществ. Инициатива странная, да и подписали ее на данный момент аж 18 человек. Далее стало известно о еще более упоротой инициативе: кто-то предложил устроить центр для ЛГБТ в Набережных Челнах. Тот, кто знаком с ситуацией в автограде знает, что предложение устроить там ЛГБТ-центр сродни для гомосексуалов самоубийству. Также недавно кто-то вывесил в парке "Черное озеро" радужный флаг: одно из казанских изданий задалось вопросом, «не метит ли ЛГБТ так свою территорию». Формулировка как минимум неудачная, но, справедливости ради, журналисты утверждают, что взяли фразу из соцсетей. В местном ЛГБТ-центре от всех этих акций и инициатив открещиваются. Вообще, такой вал навалившихся новостей заставляется задуматься, а не является ли это чьей-нибудь провокацией. Ну или просто удачное (или нет?) совпадение.

Источник: телеграм-канал Радужный флаг в одном из казанских парков вызвал скандал

Теперь перейдем к непримиримым оппонентам гомосексуалов – верующим. На прошлой неделе Духовное управление мусульман России огорошило рекомендацией о запрете браков мусульман с представителями других религий. Описывать это чудо религиозного творчества можно долго, но лучше один раз прочитать.

«В современном мире, в условиях межнациональных переплетений и ассимиляции у многих возникает вопрос: каковы рамки дозволенности? какие из смешанных браков разрешены, а какие запрещены? Коранический аят накладывает неоспоримый запрет на замужество или женитьбу с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию: “Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Лучше рабыня, но верующая, чем [свободная] язычница, пусть даже очень привлекательная и вызывающая у вас симпатию. И не выдавайте замуж [мусульманок] за язычников, пока те не уверуют. Лучше [в вопросе замужества] раб, но верующий, чем [свободный] язычник, пусть даже приглянувшийся вам», - вот выдержка из богословского заключения о недопустимости межконфессиональных браков.

После прочтения данного заключения возникают смешанные чувства: то ли нужно отправиться искать «верующую рабыню» для семейного счастья, то ли впадать в истерический хохот и крутить пальцем у виска. Правда, здесь выпадает возможность гордиться Татарстаном: председатель ДУМ РТ, муфтий республики и герой одного из наших прошлых блогов Камиль Самигуллин высказался резко против данного предложения. Правда, есть мнение, что это могло произойти из-за напряженного отношения между двумя религиозными организациями: да, в мире ислама тоже есть место своей «игре престолов». Конечно, никто не вправе запрещать религиозным организациям устанавливать свои правила, не противоречащие законодательству. Но установление таких ограничений в 21 веке выставляет инициаторов лишь в комичном свете. Бороться с движением прогресса, может быть, увлекательно, но бессмысленно.

Источник: islamnews.ru ДУМ РФ удивил всех заключением о недопустимости межконфессиональных браков

«Такие разные, но все равно вместе» - именно этой фразой можно связать эти события применительно к нашим реалиям. Без негативной оценки каждого из них. Просто еще несколько лет назад такие разные события за неделю в Татарстане нельзя было и представить. Судя по всему, нам предстоит наблюдать интересную картину жизни консервативного снаружи, но прогрессивного внутри общества.

Неужели мы видим превращение Татарстана из консервативной республики в регион, где представлены разные веяния нынешней действительности? Получается довольно забавно: пока снаружи все до сих пор кажется очень традиционным, а количество мечетей и церквей в республике увеличивается, в местном обществе происходят тектонические сдвиги в ценностях и взглядах. В этом наша республика ничем не отличается от остального мира, где происходят аналогичные процессы. Консерватизм у нас никуда не делся, но теперь на виду оказались и представители противоположных взглядов. Похоже, рано или поздно нам придется увидеть новое лицо Татарстана, где религиозность должна будет уживаться с современными тенденциями ЛГБТ-движения и феминизма.