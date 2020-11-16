Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Бурятии

До конца ноября в Бурятии закрыли кафе, рестораны, ТЦ и другие объекты розничной торговли, а также кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Как пишут «Известия», ограничения связаны с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом. Исключением стали заведения, которые работают на вынос, заведения, находящиеся в гостиницах и обслуживающие работников организаций, а также аптеки, салоны связи, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.

«50% выявляемых случаев — это люди от 19 до 30 лет. То есть молодежь ходит, не думает ни себе, ни о близких, ни об окружающих. У нас такая задача: привлечь внимание всех, показать, что не время для шуток и безответственного отношения. Нужно всем собраться и думать, повторюсь, не только о себе», - заявил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам причинами тотального карантина стала перегруженность больниц, необходимость отмены дистанционки в школах и призвать жителей к ответственному отношению к пандемии.