Продвижение сайта на 1С-Битрикс в Казани

Ошибкой будет, выбирая систему управления для своего сайта, опираться на мнение профессионального программиста. В руках специалиста любая программа будет работать безотказно. А вот справится ли с ней рядовой менеджер, и получите ли вы ту отдачу, на которую рассчитываете – это вопрос.

1С-Битрикс – за и против

1С-Битрикс – престижная и дорогостоящая система на которой работают сайты многих крупных компаний. Благодаря интегрированной программе 1С, система в значительной мере облегчает задачи бухгалтеров и менеджеров по продажам. Кроме того, 1С-Битрикс имеет более мощную и совершенную систему защиты, по сравнению с бесплатными CMS. Однако, выбирая систему управления под свой проект, обратите внимание и на минусы этой программы:

Обновления и дополнительные компоненты можно получить только через внутренний магазин и не бесплатно;

Система тяжеловата для простых хостингов и требует более дорого тарифа при хороших нагрузках;

Все обновления платные, выдаются только на год и после их установки система может давать сбои;

Внутренняя «админка» рассчитана на специалистов, простому менеджеру будет трудно в ней разобраться.

Специалистов, разбирающихся в этой системе мало и услуги их стоят дорого. Поэтому. Если вы хотите получить на 1С-Битрикс SEO-оптимизацию, обращайтесь к программистам компании AVI Group https://seo-ok.su/, которые имеют большой опыт работы с этой системой.

Как мы работаем

Выполнение на Битрикс SEO-оптимизации сайта начнется с его бесплатного разбора и анализа. Мы предложим наиболее оптимальные варианты для выполнения именно вашей задачи.

При составлении коммерческого предложения учитываются и согласовываются все моменты и детали предстоящего сотрудничества. Определяется и фиксируется стоимость услуг, что станет гарантией от скрытых комиссий и дополнительных финансовых затрат.

Для работы над вашим проектом собирается команда специалистов не менее чем из шести человек. Персональный консультант будет сопровождать вас на все время действия договора и сможет отрегулировать любые возникающие проблемы и вопросы.

Чтобы поддержать уверенность клиента в честности и открытости наших действий, команда будет предоставлять ежемесячный отчет о проделанной работе и достигнутых результатах.

Круглосуточная техническая поддержка готова оказать помощь при малейшем сбое в работе сайта.

Результатом продвижения сайта на Битрикс станет увеличение числа звонков и заявок минимум в два раза и появление целевой аудитории, заинтересованной именно в ваших товарах и услугах.

Продвижение с AVI Group

SEO-оптимизация сайта на 1С-Битрикс позволит получить многие параметры, которые сделают работу удобной и повысят эффективность ресурса. Станет возможным подключение сайта к Гугл и Яндекс Вебмастер и продвижение по выдачам этих поисковиков.

Благодаря многолетнему опыту работы с 1С-Битрикс, наши специалисты могут оптимизировать любую версию программы.