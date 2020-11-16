Необходимости во встрече не было: Минмолодежи Татарстана прокомментировало разговор с центром ЛГБТ

Минмолодежи Татарстана прокомментировало встречу с представителями ЛГБТ-центра «Принятие».

Как сообщает пресс-служба ведомства, вопросы, которые обсудили стороны, касались защиты прав человека, профессиональной и творческой самореализации молодежи. Также обсудили проекты, которые нацелены на оказание помощи детям и подросткам, ставшими жертвами интернет-буллинга.

«Мы работаем с разной молодежью и не делим их по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии. По итогам беседы сошлись во мнении, что на данный момент необходимости во встрече с сообществом нет, так как прямых вопросов к министерству не было. Договорились быть в диалоге», - сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

Напомним, ЛГБТ-сообщество призывало организовать встречу с министром по делам молодежи.