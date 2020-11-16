В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о росте заболевания коронавирусом среди пенсионеров

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила о росте заболевания коронавирусом среди пенсионеров.

«За первые две недели ноября в 1,5 раза, по сравнению с тем же периодом октября, увеличились случаи заболевания коронавирусом среди лиц старше 65 лет. Увеличилась и тяжелые формы заболевания и не последнюю роль играет позднее обращение в больницы и самолечение», - отметила Любовь Авдонина.

По словам замминистра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова, большая доля умерших в возрасте 70-80 лет – 33%, 60-70 лет – 26%.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом. Среди них от 50 до 90 лет 24 человека.