С начала ноября 45 заведений в Казани нарушили «коронавирусные» ограничения

В Казани за две недели 45 заведений нарушили ограничительные меры по запрету работы в ночное время. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Так, с начала действия ограничений, 31 октября, привлечено к административной ответственности более 900 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

При этом отмечается, что проверки носят профилактический характер и направлены на недопущение распространения коронавируса. Поэтому каждый четвертый нарушитель обходится предупреждением.

В выходные президент Татарстана Рустам Минниханов продлил время работы общепита до 00:00. Ранее ограничение начинало действовать с 23:00.