ДТП с краснобусами в Казани: водителя-виновника отстранили от работы

В Ассоциации АТП Татарстана рассказали подробности ДТП с краснобусами в Казани. Ранее в соцсетях появилась информация о столкновении автобусов. Очевидцы сообщали, что водители транспорта играли в догонялки.

«На видеозаписи с камер, установленных в транспорте, видно, что автобус №45 едет со скоростью 25 км/ч. Водитель отвлёкся на панель приборов и врезался в автобус №33. Гонок водители не устраивали. Во время ДТП в автобусах находилось 8 человек. Никто из пассажиров и экипажей автобусов не пострадал», - отметил председатель Ассоциации АТП Татарстана, Сергей Темпляков.

Также по его словам, руководством ПАТП-2 принято решение об отстранении водителя-виновника ДТП. Его направили на дополнительную стажировку.

Напомним, автобусы столкнулись 15 ноября на пересечении улиц Фучика и Рихарда Зорге.