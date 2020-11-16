Профессор из Казани: «Противовирусные препараты не действует на коронавирус, а антибиотики опасны»

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, под управлением которого проводятся исследования для создания вакцины от коронавируса, считает, что ни одно противовирусное лекарство не действует на ковид.

«Что касается противовирусных препаратов, то ни один из них не действует на коронавирус. Если производитель напрямую заявляет, что препарат действует на вирус, то это неправда. К сожалению, у нас в стране очень много рекламы «фуфломицинов». Антибиотики же используют только для лечения бактериальных осложнений, вызванных поражением, например, легких. Их нельзя принимать в целях профилактики, так как организм может привыкнуть, и когда нужно будет лечить бактериальную инфекцию, антибиотики будут не эффективны», - заявил профессор.

По его словам, сейчас существует только один эффективный способ лечения коронавируса – это переливание плазмы крови от переболевших вирусом. При этом донором плазы может стать человек, у которого в крови высокий уровень антител в крови.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.