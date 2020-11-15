Правительство РФ вернет Татарстану деньги за строительство «ковидной» больницы

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении Татарстану более 1 миллиарда рублей. Это часть суммы, которую республика потратила на строительство новой инфекционной больницы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу камина.



Всего на строительство и оснащение здания ушло 1,8 миллиарда рублей. Эти работы были проведены за свет регионального бюджета. Все работы проводились за счёт средств регионального бюджета.

"Более 1 миллиарда рублей будет выделено Татарстану, чтобы возместить расходы региона на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - передает издание сообщение кабмина.

Напомним, что здание построили за 100 дней по специальному проекту. Уже в конце августа больницу открыли для работы.