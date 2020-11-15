Наверх

Новости Казани и РТ

14:37, сегодня
Правительство РФ вернет Татарстану деньги за строительство «ковидной» больницы
15:19, сегодня
В Набережных Челнах от ковида скончался экс-замдиректор КАМАЗа по связям Наиль Галиуллин
13:42, сегодня
«У меня много забот, этого не хватает»: олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тыс. руб
10:02, 12.11.2020
Больше никаких поминок перед свадьбой: казанец открыл первое в городе кафе поминальных обедов
13:20, сегодня
«Я не виноват»: в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста-дебошира
12:30, сегодня
Татарстанцы спасли от загрязнения территорию двух казанских кремлей
11:45, сегодня
Заражение ребенка, жителя за 90 и госпитализации: появилась новая статистика COVID-19 по Татарстану
17:43, 11.11.2020
Дрожь в коленях, сердце в пятки: какой квест пройти казанцам в пятницу 13-го?
11:08, сегодня
В Казани мужчина и женщина отравились угарным газом в своей квартире. Оба госпитализированы
09:38, сегодня
Догонялки: в Казани один автобус пытался обогнать другой и с ходу протаранил его
09:13, сегодня
Врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса
08:42, сегодня
Илон Маск заявил, что COVID-19 - это разновидность простуды
20:29, 14.11.2020
Татарстану возместят расходы на строительство второго корпуса инфекционной больницы
18:49, 14.11.2020
В Татарстане похолодает до -16 градусов
18:03, 14.11.2020
Врачи восстановили жителю Татарстана откушенный кончик носа
17:45, 14.11.2020
Массовое ДТП с перевернувшейся машиной произошло на Дубравной в Казани
17:20, 14.11.2020
В Казани засняли машину, которая ехала с наполовину высунувшейся из окна пассажиркой
17:05, 14.11.2020
Указатель «Перевал Дятлова. 1437 км» появился в центре Казани
16:39, 14.11.2020
Мужчина едва не умер от коронавируса и лишился пальцев
15:34, 14.11.2020
Скандал с водителем «скорой» произошел в одном из дворов в Челнах
14:36, 14.11.2020
В Татарстане вдвое выросло число пациентов с тяжелыми формами COVID-19
13:57, 14.11.2020
Автомобиль врезался в стену в Казани и сгорел дотла
12:31, 14.11.2020
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека, в том числе молодая женщина
11:42, 14.11.2020
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти: за сутки выявлено 69 случаев
11:25, 14.11.2020
Власти Татарстана объяснили, почему снова вырастет плата за детсад
10:22, 14.11.2020
Заведениям общепита в Татарстане увеличили время работы
09:39, 14.11.2020
Мальчик зарабатывал деньги, протирая фары машин у ресторана в Челнах. Его мать накажут
08:51, 14.11.2020
Скончался старейший священнослужитель Казанской епархии Николай Ушаков. Ему было 96 лет
21:07, 13.11.2020
Итоги дня в Татарстане: антирекорд по заболевшим ковидом, дистанционка в школах, казанский беглец
20:46, 13.11.2020
Банки обязаны подключить сервис оплаты товара и услуг при помощи QR-кода
20:07, 13.11.2020
Мэра Томска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
19:48, 13.11.2020
В Татарстане в выходные ожидается резкое похолодание
19:24, 13.11.2020
Владимир Путин назвал плюс пандемии коронавируса
18:52, 13.11.2020
Бывший директор казанской школы требовала деньги за поступление в первый класс
18:17, 13.11.2020
Неудачи автомобилистов и поиски пропавшего мальчика: итоги дня в Челнах
17:44, 13.11.2020
В Казани осудили мужчину за убийство кота
17:24, 13.11.2020
С 2021 года в России поднимут розничную цену на алкоголь
16:31, 13.11.2020
«Игра полностью коррумпирована»: казанец рассказал, как проходят на деле съемки шоу «Слабое звено»
16:19, 13.11.2020
Челнинка подала в суд на хозяина овчарки, которая растерзала ее собаку на глазах у дочери
15:23, 13.11.2020
За минувшие сутки жители Казани перевели мошенникам более 1 млн рублей
14:47, 13.11.2020
Суд вынес приговор жительнице Казани, из-за которой заживо сгорели два человека
14:16, 13.11.2020
При пожаре частного дома в Татарстане было обнаружено тело мужчины
14:02, 13.11.2020
Жителя Казани, находившегося 18 лет в розыске, задержали сотрудники УФСИН по Татарстану
14:00, 13.11.2020
Клиенты ВТБ смогут снимать наличные по QR-коду в банкоматах
13:39, 13.11.2020
Билайн поможет глухим детям больше узнать об искусстве
13:38, 13.11.2020
Экс-гендиректор предприятия в Татарстане скрыл от налоговой 6 млн рублей
12:57, 13.11.2020
«Кто-то за несколько дней доходит до ИВЛ»: врач поведал о работе в челнинском ковидном госпитале
12:00, 13.11.2020
Банк «Открытие»: во время пандемии личные доходы 51% жителей ПФО не уменьшились либо выросли
11:59, 13.11.2020
Суд Казани вынес приговор организаторам финансовой пирамиды «Рост»
11:22, 13.11.2020
В Роспотребнадзоре рассказали о возможности введения дистанционки в школах Татарстана
11:03, 13.11.2020
Новый антирекорд в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистку по заболевшим коронавирусом
10:49, 13.11.2020
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, отменят ли новогодние корпоративы в регионе
10:35, 13.11.2020
Водитель в Челнах сбил женщину и скрылся. Происшествие попало на видео
10:19, 13.11.2020
В Челнах почти сутки искали 12-летнего мальчика
09:52, 13.11.2020
Сдавал в металлолом: в Казани задержали похитителя машин
09:16, 13.11.2020
ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн
07:19, 13.11.2020
Взрыв колеса убил водителя грузовика в Казани
05:52, 13.11.2020
Погода в Казани 13 ноября: сильный гололед и до -6 градусов
20:47, 12.11.2020
Итоги дня в Татарстане: самосуд над пятиклассником, смерти от ковида, высаженная из автобуса девочка
20:26, 12.11.2020
Российский иммунолог назвал особенности бессимптомного протекания коронавируса
19:42, 12.11.2020
Сотрудникам ГИБДД на трассе Татарстана пришлось принимать роды
19:28, 12.11.2020
В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в непривычном формате
18:45, 12.11.2020
За сутки от коронавируса в Татарстане скончались два человека
17:49, 12.11.2020
Магдеев нашел способ достать автобусы, а подросток напал на компьютерный клуб: итоги дня в Челнах
17:39, 12.11.2020
Власти регионов России вводят «коронавирусные» ограничения исходя из показателей заболеваемости
17:17, 12.11.2020
Власти Татарстана заявили о снижении ажиотажа в аптеках
16:25, 12.11.2020
После ремонта дороги в казанском поселке исчез тротуар
16:03, 12.11.2020
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
15:40, 12.11.2020
Новая мутация коронавируса может одинаково заражать как детей, так и взрослых
15:03, 12.11.2020
Во дворе одного из домов Казани мужчина избил собаку
14:35, 12.11.2020
Подросток из Челнов насмотрелся кино и напал с молотком на компьютерный клуб
14:31, 12.11.2020
«Я паркуюсь как…»: в Казани задержали водителя, который припарковался на несколько инвалидных мест
13:13, 12.11.2020
Появились подробности разборок в школе №12 Казани
12:06, 12.11.2020
Главам регионов России поручили взять на личный контроль вопросы, касающиеся коронавируса
12:02, 12.11.2020
В Челнах 75-летняя женщина едва не задохнулась от запаха газа в квартире
11:19, 12.11.2020
Грузовик задавил легковушку на трассе в Татарстане. Водитель погиб
11:13, 12.11.2020
Устроила самосуд: в школе №12 Казани мать ученицы напала на пятиклассника
10:28, 12.11.2020
В Челны могут поставить старые автобусы из Москвы
09:30, 12.11.2020
Стали известны подробности аварии с машиной «скорой помощи», которая влетела в легковушку в Челнах
18:11, 11.11.2020
Тухлятина для ребенка-инвалида и нож в животе у школьника: итоги дня в Челнах
17:10, 11.11.2020
Женщина рассказала, что в челнинской школе ребенка-инвалида кормят испорченными продуктами
16:23, 11.11.2020
«Эрик начинает кошмарить»: критиковавшему Гафарова челнинцу намекнули на смерть и разгромили подъезд
14:00, 11.11.2020
Подросток в Челнах попросил у прохожего закурить и получил удар ножом в живот
10:15, 11.11.2020
Власти Челнов ответили на вопрос о сроках возвращения «больших» автобусов
09:42, 11.11.2020
Челнинка на «Форде» сбила пятилетнего ребенка
18:41, 10.11.2020
Мужчина требует с полицейских денег, а эксперты указывают Магдееву на недостатки: итоги дня в Челнах
16:34, 10.11.2020
Челнинскому бизнесмену присудили компенсацию за избиение полицейскими в 20 раз меньше, чем он просил
18:14, 09.11.2020
Гафаров обвиняет государство в зависти, а в городе не соблюдают ограничения: итоги дня в Челнах
Фото Яндекс

Правительство РФ вернет Татарстану деньги за строительство «ковидной» больницы

15.11.2020, 14:37 75 4
Анастасия Чернядьева
Это более 1 миллиарда рублей

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении Татарстану более 1 миллиарда рублей. Это часть суммы, которую республика потратила на строительство новой инфекционной больницы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу камина. 

Всего на строительство и оснащение здания ушло 1,8 миллиарда рублей. Эти работы были проведены за свет регионального бюджета. Все работы проводились за счёт средств регионального бюджета. 

"Более 1 миллиарда рублей будет выделено Татарстану, чтобы возместить расходы региона на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - передает издание сообщение кабмина.

Напомним, что здание построили за 100 дней по специальному проекту. Уже в конце августа больницу открыли для работы. 

 

Деньги Коронавирус Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Я не виноват»: в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста-дебошира
Мальчик зарабатывал деньги, протирая фары машин у ресторана в Челнах. Его мать накажут
Заражение ребенка, жителя за 90 и госпитализации: появилась новая статистика COVID-19 по Татарстану
Подросток из Челнов насмотрелся кино и напал с молотком на компьютерный клуб
В Казани мужчина и женщина отравились угарным газом в своей квартире. Оба госпитализированы
Догонялки: в Казани один автобус пытался обогнать другой и с ходу протаранил его
Врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса
Илон Маск заявил, что COVID-19 - это разновидность простуды
Татарстану возместят расходы на строительство второго корпуса инфекционной больницы
Массовое ДТП с перевернувшейся машиной произошло на Дубравной в Казани
В Казани засняли машину, которая ехала с наполовину высунувшейся из окна пассажиркой
В Татарстане вдвое выросло число пациентов с тяжелыми формами COVID-19
Автомобиль врезался в стену в Казани и сгорел дотла
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека, в том числе молодая женщина
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти: за сутки выявлено 69 случаев
Власти Татарстана объяснили, почему снова вырастет плата за детсад
Заведениям общепита в Татарстане увеличили время работы
Скончался старейший священнослужитель Казанской епархии Николай Ушаков. Ему было 96 лет
Итоги дня в Татарстане: антирекорд по заболевшим ковидом, дистанционка в школах, казанский беглец
Банки обязаны подключить сервис оплаты товара и услуг при помощи QR-кода
В Татарстане в выходные ожидается резкое похолодание
Владимир Путин назвал плюс пандемии коронавируса
Показать больше...

комментарии

Обыватель
1
15 ноября 2020
15:17
Мы с друзьями открыли новый стартап. Теперь в штабе Навального работает гей сваха. Теперь приходя в штаб можно не только показать свою гражданскую позицию, но и познакомиться с мужчинкой. В штабе Навального почти все геи, поэтому выбор очень большой. Но надо иметь ввиду, что многие из них импотенты
Горожанин
1
15 ноября 2020
15:45
Вопрос по конфликту Соловьева и Галкина. Почему Соловьев сказал, что "Навальный очень, кстати, не любит гoмoceксyaлистов" (цитата)?
В ответ на комментарий пользователя
Мы с друзьями открыли новый стартап. Теперь в штабе Навального работает гей сваха. Теперь приходя в штаб можно не только показать свою гражданскую позицию, но и познакомиться с мужчинкой. В штабе Навального почти все геи, поэтому выбор очень большой. Но надо иметь ввиду, что многие из них импотенты
Развернуть
Горожанин
0
15 ноября 2020
15:56
То есть ваш истеблишмент, действительно, как гопота, не в состоянии выработать общей концепции и придерживаться ее, а просто валит бессвязные вбросы в совершенно противоположных доктринах?
Чего вас тогда слушать, если вы через предложение путаетесь в показаниях?
В ответ на комментарий пользователя
Мы с друзьями открыли новый стартап. Теперь в штабе Навального работает гей сваха. Теперь приходя в штаб можно не только показать свою гражданскую позицию, но и познакомиться с мужчинкой. В штабе Навального почти все геи, поэтому выбор очень большой. Но надо иметь ввиду, что многие из них импотенты
Развернуть
Обыватель
0
15 ноября 2020
15:57
Соловьёв врет как всегда, Навальный очень любит геев

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:14, сегодня
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, сегодня
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
09:44, 10.11.2020
Пройди тест и узнай какой ты водитель: шумахер из «Такси» или аккуратист Саша из «Дальнобойщиков»
09:26, 10.11.2020
Интерактивная игра от Prokazan.ru: спасите планету от экологической катастрофы
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
17:40, 09.11.2020
Безопасность превыше всего: о чем стоит помнить жителям Казани при посещении гипермаркетов
12:36, 09.11.2020
Уснул с линзами, проснулся с хорошим зрением: как казанцам остановить ухудшение зрения
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться