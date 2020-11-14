Мужчина едва не умер от коронавируса и лишился пальцев

Житель США тяжело перенес коронавирус и лишился фаланг восьми пальцев на руках. Как пишет издание People, мужчина заразился во время отдыха на горнолыжном курорте в Италии.

Грегг Гарфилд заболел в конце февраля: у него заложило нос, болело горло и поднялась температура. Вернувшись на родину, он обратился к врачу, который сделал ему тест на COVID-19. Анализ показал положительный результат, в начале марта мужчину госпитализировали. На тот момент он еле дышал и жаловался на боль в легких. Его подключили к ИВЛ, а вскоре последовали осложнения: у пациента упало давление, присоединился стафилококк, развился сепсис и полиорганная недостаточность.

Шанс выжить у Гарфилда, по словам врачей, составлял один процент. В апреле у пациента почернели пальцы на ногах, а восемь фаланг пальцев на руках пришлось ампутировать из-за того, что нарушилось кровоснабжение.

Покинуть больницу американец смог только летом, за это время ему провели ряд операций по восстановлению пальцев.

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