Итоги дня в Татарстане: антирекорд по заболевшим ковидом, дистанционка в школах, казанский беглец

За сутки в Татарстане заразились коронавирусом 67 человек. Такая цифра последний раз была в мае и это рекорд почти за полгода.

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, будет ли в ближайшее время вводиться дистанционка в школах республики и сколько заболевших среди детей.

Жителя Казани, который 18 лет назад сбежал из зала судебного заседания, наконец-то поймали! И он был даже не в Татарстане. Прятки закончились!