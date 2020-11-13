Итоги дня в Татарстане: антирекорд по заболевшим ковидом, дистанционка в школах, казанский беглец

Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом зарегистрировали в Татарстане
За сутки в Татарстане заразились коронавирусом 67 человек. Такая цифра последний раз была в мае и это рекорд почти за полгода.
В Роспотребнадзоре рассказали, возможна ли в ближайшее время дистанционка в школах республики
На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, будет ли в ближайшее время вводиться дистанционка в школах республики и сколько заболевших среди детей.
18 лет в бегах
Жителя Казани, который 18 лет назад сбежал из зала судебного заседания, наконец-то поймали! И он был даже не в Татарстане. Прятки закончились!
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