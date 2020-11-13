Банки обязаны подключить сервис оплаты товара и услуг при помощи QR-кода

С 1 октября 2021 года Центральный банк России обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода через систему быстрых платежей.

Как пишут «Известия», банки с универсальной лицензией подключат сервис с 1 апреля 2022 года. К указанной дате организации должны будут настроить проведение операций других типов: переводов между гражданами по инициативе получателя и платежей от юрлица физическому.

Кроме того, с помощью мобильного приложения Нацсистема платежных карт возможно оплачивать покупки в магазине по QR-кодам.