Экс-гендиректор предприятия в Татарстане скрыл от налоговой 6 млн рублей

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего бывшего гендиректора ООО «Силикатнеруд». Его обвиняют в сокрытии 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемый, зная о долгах перед налоговой в сумме более 6,3 млн рублей. Перевел контрагентам более 6 млн рублей через третьих лиц, скрыв сумму от взыскания налоговой», - говорится в сообщении.

Директор фирмы причастность к преступлению не признал. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.