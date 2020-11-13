Билайн поможет глухим детям больше узнать об искусстве

Оператор помог обновить мобильное приложение об искусстве на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих детей

Билайн помог обновить обучающее мобильное приложение для глухих и слабослышащих детей. Бесплатное приложение «Музей на РЖЯ – детям», созданное Музеем современного искусства «Гараж», позволяет больше узнать об искусстве через изучение терминов на русском жестовом языке (РЖЯ). Каждый термин демонстрируется при помощи короткого видеоролика, а глухие дети рассказывают своим сверстникам об искусстве на родном жестовом языке.

«По данным ВОЗ, порядка 5-7 % людей в мире являются глухими и слабослышащими, - говорит руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Евгения Чистова.- Если потеря слуха наблюдалась с рождения, то с возрастом ребенку бывает сложно узнать значение таких абстрактных понятий как «гуманизм», «реализм», не говоря уже про узконаправленные термины в различных сферах искусства и науки. Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются педагоги по всему миру, - это расширение словарного запаса глухих людей. Очень важно, чтобы создавались специальные технологии, которые помогали бы в обучении и вовлекали глухих и слабослышащих детей и подростков в познание мира вокруг, а во взрослом возрасте - поддерживали универсальную доступность среды и сохраняли привычное качество жизни».

В обновленной версии мобильного приложения благодаря поддержке Билайн появились новые разделы: видео библиотека с краткой историей искусств на русском жестовом языке, викторина, построенная на взаимодействии жестового и словесного языка, красочные загадки-ребусы с терминами по искусству. Приложение доступно на платформах iOS и Android.

<iframe width="490" height="366" src="https://www.youtube.com/embed/ReNQefrbxHE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

С 2007 года Билайн разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь, например, технологию «Облачный сурдопереводчик» как бесплатную услугу для клиентов с нарушениями слуха (она особенно востребована при получении помощи в медицинских или госучреждениях).