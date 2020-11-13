В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, отменят ли новогодние корпоративы в регионе

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, отменят ли новогодние корпоративы в регионе и будут ли какие-то ограничения.

«Пока на сегодня мы дополнительные ограничения не рассматриваем. Новогодние корпоративы начинаются с 20 декабря, исходя из той ситуации, которая сложится к 10 декабря, будем смотреть. При этом на данный момент ведется подготовка к традиционной кремлевской елке для деток, но с нашими рекомендациями. Дети должны быть от 7 лет и разделить их на две части, пока вопросы прорабатываются. Но маски рекомендуем не только взрослым, но и детям», - отметила Любовь Авдонина.

Ранее власти Татарстана рассказали, разрешат ли новогодние корпоративы.