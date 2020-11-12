Власти регионов России вводят «коронавирусные» ограничения исходя из показателей заболеваемости

В Кремле рассказали о вводимых «коронавирусных» ограничений в регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишут «Известия», по словам Пескова, ограничительные меры вводятся главами в зависимости от динамики заболевания в своем регионе. При этом в некоторых субъектах наблюдается дефицит лекарств, на данный момент принимаются меры, чтобы решить эту проблему.

Напомним, власти Татарстана рассказали о снижении ажиотажа в аптеках республики, но некоторые проблемы остаются.