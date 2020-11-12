Власти Татарстана заявили о снижении ажиотажа в аптеках

В Татарстане, по мнению властей региона, снижается спрос на лекарства в аптеках. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова на брифинге.

«Вопрос с лекарственным обеспечением на контроле. Сейчас ситуация выравнивается, есть, конечно, запросы на препараты в некоторых местах. Также есть основания полагать, что где-то при большой скупке фармацевты отпускают лекарства без рецепта, этот момент так же будет контролироваться», - отметила Галимова.

При этом представитель президента обратила внимание, что жители Татарстана продолжают заниматься самолечением и принимают порой препараты, которые впоследствии ухудшают состояние пациента.

Напомним, журналист Prokazan подсчитал насколько дорого лечиться от коронавируса. Результат, конечно, удивил.