После ремонта дороги в казанском поселке исчез тротуар

Активисты ОНФ в Татарстане попросили обратить внимание властей Казани на отсутствие тротуара после ремонта дороги в поселке Аракчино. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«На улице Приволжская в рамках благоустройства была отремонтирована дорога, заменены фонари и обустроен пешеходный переход. Но теперь жителям негде ходить – тротуар не был обустроен. Мы надеемся, что в будущем найдется решение этой проблемы и люди смогут без угрозы для жизни и здоровья добираться до остановки общественного транспорта», - отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Татарстане Семен Васильев.

Также активисты обратили внимание, что больше всего жалоб на состояние дорог, отсутствие тротуаров и освещения поступает из частного сектора и коттеджных поселков.