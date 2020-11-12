Новая мутация коронавируса может одинаково заражать как детей, так и взрослых

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Испании, может одинаково заражать как детей, так и взрослых.

Как пишут «Известия», со слов главного научного сотрудника отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии Владислава Баранова, первоначальный вариант коронавируса, прибывший из Китая, чаще заражал взрослых.

«Стали все чаще появляться сообщения о том, что коронавирусом болеют дети. У них может развиваться мультисистемный воспалительный синдром. У пациентов с ним наблюдают нарушения работы стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы», - сообщил специалист.

Мутацию коронавируса, которую обнаружили в Испании, уже распространился на Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.