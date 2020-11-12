Во дворе одного из домов Казани мужчина избил собаку

Очевидцы заметили во дворе на улице Минской в Казани, как мужчина избивает маленькую собаку. При этом она не убегала от него, жители сделали вывод, что это ее хозяин.
«Может кто-то его узнает! Надеюсь, этот человек понесёт наказание за такую жестокость», - написал автор видео.
Жалость к животному проснулась у всех комментаторов.
«Надеюсь вселенная зеркально себя поведёт по отношению к этому парню, и за углом настигнет наказание»
«Ужас, в чем виноват то собачка, руки б отсохли того человека»
«У нас больное общество»
«Сажать нужно за такое»
комментарии
А может, ей просто нравится ))