Во дворе одного из домов Казани мужчина избил собаку

Очевидцы заметили во дворе на улице Минской в Казани, как мужчина избивает маленькую собаку. При этом она не убегала от него, жители сделали вывод, что это ее хозяин.

«Может кто-то его узнает! Надеюсь, этот человек понесёт наказание за такую жестокость», - написал автор видео.

Жалость к животному проснулась у всех комментаторов.

«Надеюсь вселенная зеркально себя поведёт по отношению к этому парню, и за углом настигнет наказание»

«Ужас, в чем виноват то собачка, руки б отсохли того человека»

«У нас больное общество»

«Сажать нужно за такое»