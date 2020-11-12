Главам регионов России поручили взять на личный контроль вопросы, касающиеся коронавируса

Правительство России поручило главам регионов взять на личный контроль все вопросы, касающиеся коронавируса. Так, до 16 ноября необходимо создать резервные койки для «коронавирусных» пациентов.

«Главам регионов взять на личный контроль вопросы, касающиеся... незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - цитируют «Известия» текст распоряжения.

Также руководителям поручено следить за обеспечением медорганизаций лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики ковида.

При этом при необходимости главам регионов поручено ввести ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.