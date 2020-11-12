Банк «Открытие»: коронавирус изменил финансовые привычки жителей ПФО

За время пандемии COVID-19 жители Приволжского федерального округа поняли, что всегда необходимо иметь «финансовую подушку», стали больше заботиться о своем здоровье, чаще заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать в магазинах более дешевые продукты. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Коронавирус внес коррективы в финансовые привычки жителей ПФО. За время пандемии 45% респондентов стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. 62% жителей округа за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами. Чуть более четверти респондентов (27%) теперь боятся наличных денег.

Пандемия учит жителей ПФО экономить, хотя, кажется, этим навыком представители старшего поколения прекрасно владели и раньше. Более трех четвертей опрошенных жителей округа - 78% - стали реже посещать кафе и рестораны. 68% ищут менее дорогие продукты в магазинах. 66% респондентов стали меньше посещать салоны красоты. 61% респондентов решили более внимательно вести учет доходов и расходов.

Четверть жителей Приволжского федерального округа (25%) во время пандемии взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой. Почти треть респондентов - 26% - заявили об увеличении долгов.

65% опрошенных жителей ПФО сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды, и здоровье для них важнее денег. Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии заявили 82% респондентов округа, а 37% опрошенных - уже начали копить.

*Опрос проведен банком «Открытие» 05-09 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.