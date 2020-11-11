Итоги дня в Татарстане: спасенная девочка, запрет браков с немусульманами, смерть военного комиссара

В Татарстане игра в мяч для 5-летней девочки чуть ли не закончилась трагедией. Мяч сильно отлетел ей в глаз, от чего произошло кровоизлияние. На помощь пришли врачи ДРКБ.

Представитель ДУМ России прокомментировал запрет браков мусульман с немусульманами. Оказывается, все не так просто и запрет распространяется не на всех мусульман. Также к обсуждению темы подключился муфтий Татарстана.

11 ноября стало известно о смерти военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани.