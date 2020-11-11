Инспектора отделения по вопросам миграции отдела МВД в Татарстане обвиняют в получении взятки

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летней экс-инспектора отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Сабинскому району и ее 57-летней знакомой. Женщины обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, весной 2020 года обвиняемая узнала, что директор одного из предприятия сообщила о прекращении трудового договора с иностранным гражданином. В связи с этим злоумышленница начала требовать деньги за не составление протокола об административном правонарушении. Далее все действия проходили под контролем полиции», - говорится в сообщении.

4 апреля женщину задержали после получения взятки 560 тысяч рублей. Вместе с ней задержали вторую обвиняемую, которая была посредником. Также было установлено, что зимой женщина заставила жителя Тюлячинского района фиктивно поставить на учет в своей квартире 5 граждан Узбекистана.

Одна из обвиняемых признала свою вину, другая – признала частично. На данный момент бывшая сотрудница находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.