«Когда сестра приходит, начинает плакать, а ты еще живой»: казанец за свой счет помогает онкобольным

Казань - довольно активный регион, и здесь часто появляются благотворительные проекты от обычных граждан. Однако даже при очень благородной цели такие инициативы не всегда становятся заметны и самодостаточны. Мы считаем, что так быть не должно и помощь всегда должна находить отклик.

Для этого редакция ProKazan.ru поговорила с Иваном Малыхиным - основателем пока небольшого Центра поддержки онковыздоравливающих "Цвет жизни". В один из дней Иван решил помогать онкобольным, считая помощь - одной из своих жизненных реализаций. Не имея какой-либо материальной помощи, он уже привлек к сотрудничеству успешных психологов, организовал помещение и регулярные занятия. Тем самым он дал возможность больным раком получать не только медицинскую помощь, но и психологическую. Как говорят его ученики, здесь они "наконец-то успокоились". Рассказать о деятельности этого центра редакция ProKazan.ru просто обязана.

Арбузов, нормированный поход к психологу и расходы: с чего начинался онкоцентр

Иван Малахин за свой счет начал устраивать психологические занятия для онкобольных

"Год назад мы начали такое движение, создали центр поддержки онковыздоравливающих. Главный идеолог был я. Хотел проявить себя, чувствовал, что мне это надо. Начал искать единомышленников. Сначала нашел психолога в нашем республиканском онкоцентре. И начали вместе вести занятия", - рассказывает о начале своего движения Иван.

Набрав небольшую группу, они с психологами начали проводить встречи-практики по снятию стресса и напряжения, так же рассказывали основы системы Арбузова, проводили демонстрационные занятия. Это методика, с которой Иван познакомился в Уфе в центре Александра Арбузова.

"По наблюдениям многих ученых и по системе А. Арбузова, при возникновении онкологии в иммунной системе человека происходит сбой, перестают вырабатываться антитела, которые являются "лекарством". И с помощью специального курса практических занятий возможно восстановить работу иммунитета, ведь в организме все взаимосвязано, в том числе и с психикой. Мы можем научиться управлять определенными процессами в нашем теле. У этого курса очень высокая результативность, и мы рассказываем участникам, что необходимо не стоять на месте, а двигаться, узнавать, познавать и, конечно, работать с собой и над собой. Однако в Уфе это платно, а мы начали делать бесплатно. Я все расходы взял на себя", - вспоминает Иван начало проекта.

Психологическую помощь возможно получить и в республиканском онкологическом диспансере, однако Иван отмечает, что занятия у них проводятся немного иначе.

"Прежде чем попасть на прием к психологу в онкоцентре, пройдет много времени. Там к тому же лимит - одно посещение в месяц вроде. Нормировано. Если человек хочет дополнительную помощь, он уже вынужден искать какие-то варианты платные, - поясняет Иван необходимость существования подобного фонда. - Мы тоже рекомендуем личные консультации с психологом, так как не все внутренние проблемы можно разобрать на общих занятиях, и мы поддерживаем это на бесплатной основе для наших участников".

"Здесь я впервые начала успокаиваться": история участницы

"Мне понравилось, что Иван пришел и сказал нам - жизнь человека в его руках и он сам должен выбирать, - вспоминает свои первые впечатления участница фонда Лена. - Я тогда в растерянности была, начинала вообще все это из-за страха. Но здесь я впервые начала успокаиваться. Я начала здесь видеть людей, тех, которые мне по душе. Мы сейчас с ними общаемся, переписываемся. Именно благодаря этому центру мы встретились. Не было сообщества, где я могла что-то обсудить. Я одна осталась. Один на один. И я такой страх ощутила перед смертью. Я не знала, что делать".

Лена нашла на занятиях Центра много единомышленников

Иван поясняет, что в России тема онкозаболеваний все еще табуирована и даже внутри семьи она вызывает разлады и недопонимания.

"Очень многие один на один остаются. Онкология - это такая болезнь, что все как-то сторонятся. В России люди особенно. Даже самые близкие - муж, жена, мама, они не знают, как себя вести. На работе не рассказываешь. Внешне будто все нормально, но внутреннее напряжение формируется очень сильное", - поясняет он.

"У меня вот муж испугался, - поддерживает мысль Лена. - А когда сестра приходит и начинает плакать, а ты еще живой, даже не в коляске инвалидной… Что тут делать? Я сама еще не понимаю, что во мне эти клетки, что-то то вот там (показывает на грудь - прим. ред.) Это ужасное состояние".

"Да, стереотипов сложно слишком много. Поход к психологу у нас всегда означает, что что-то с человеком ненормально, но ведь это не так", - говорит Иван.

"У меня родственники первым делом спросили - это точно не секта?" - шутит на это Лена.

"Да, я не спасу, но качество жизни можно улучшить очень хорошо"

Сейчас в Фонде постоянно занимается около 10 человек, остальные, как говорит Иван, приходят - уходят.

"Было очень много непростых ситуаций. Два участника у нас умерло", - упоминает он.

Психолог Светлана Сулейманова проводит занятия в Центре

Психолог Светлана Сулейманова поясняет, что и сама она смерть участников переносит очень не просто.

"Перед тем как прийти сюда работать, я жестко прорабатывала страх смерти. Потом как-то я проснулась после ужасного сна с онкологией, вся в слезах, и я поняла - я готова помогать онковыздоравливающим. Вначале меня была эйфория, что будет классно и никто не умрет. С участником Тимуром я незадолго до его смерти начала работать. У него были хорошие результаты: уменьшилась эпилепсия, прошел удушающий кашель, мы проводили с ним семейные терапию, у него улучшились отношения с мамой. Да, я здесь не спасу, но качество жизни можно повысить очень хорошо. Хотя бы тот оставшийся отрезок времени. По-другому реагировать. Сместить фокусы, радость получить", - отзывается специалист.

Однако участница проекта Лена считает, что возможная смерть знакомых - не повод избегать занятий.

"Эти моменты, когда кто-то умирает, они помогают. Ты видишь смерть, появляется принятие и становится не так страшно. Надо как-то же продолжать жить. Сейчас вот у Тимура (недавно скончался от рака - прим. ред.) мама ходит к нам. Она и сама вылечила онкологию", - делится ощущениями девушка.

С помощью рисунков психолог Светлана помогает разобраться в страхах участников

Сам Центр работает уже год, однако на период самоизоляции вынужден был перейти в плоскость онлайна. Такие занятия, по отзывам участников, дают гораздо меньше эффекта, поэтому сейчас все рады вновь вернуться к живому общению.

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