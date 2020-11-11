Прокуратура Казани требует провести профилактическую беседу с подростками, разрисовавшими лифт

Прокуратура Советского района Казани внесла в адрес Казанского техникума информационных технологий и связи и КНИТУ-КАИ им. Туполева представления с требованиями провести профилактическую беседу среди студентов, которые разрисовали лифт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 25 октября подростки (двое студентов техникума и студент университета) разрисовали лифт в жилом доме на улице Новоселья. Молодые люди признали свою вину, на следующий день они стерли надписи. Там их уже застали сотрудники управляющей компании.

На данный момент в отношении подростков составлены административные протоколы, их родителей привлекли к административной ответственности.