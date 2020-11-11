Духовное управление мусульман Татарстана попросило жителей проверить свои библиотеки

Верующих в Татарстане попросили проверить свои библиотеки на предмет нахождения в ней запрещенной литературы. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

«Хранение, распространение и чтение запрещенной религиозной литературы является правонарушением, влекущим ответственность как за осуществление экстремистской деятельности. Призываем вас проверить домашние библиотеки на предмет содержания в них литературы, признанной экстремистской, и в случае нахождения таковых избавиться от экземпляров этих книг и информационных материалов», - говорится в сообщении.

Также татарстанцев призвали быть внимательными к своим близким и предостерегать их от запрещенной литературы.