Специалист из КФУ рассказала, почему казанцы игнорируют ношение масок

Ассистент кафедры общей и этнической социологии института социально-филосовских наук и массовых коммуникаций Анастасия Маяковская объяснила, по какой причине некоторые казанцы отказываются носить маски.

«ВОЗ на протяжении 11 месяцев менял свои рекомендации. Если бы эффективность масок была доказана на 100% население бы было готово мириться с неудобствами, которое создает их ношение», - отметила Анастасия.

Также, по ее словам, протест имеет не только психологический аспект.

«Отрицание ношения масок может быть связано с демонстративным поведением, желанием показать свою особенность, неподчиненность. Плюрализм мнений, разная информация в интернете, которая может подаваться в искаженном ключе, - способны воздействовать на эмоциональные стороны человека», - говорит эксперт.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 55 случаев заражения коронавирусом.