Врач-реаниматолог Перинатального центра Татарстана скончалась на 49 году жизни

10 ноября врач-реаниматолог Перинатального центра республиканской клинической больницы Минздрава Татарстана Ирина Сапаркина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ирина Георгиевна скончалась на 49-м году жизни после продолжительной болезни. Через ее руки за 20 лет работы прошли десятки тысяч малышей», - говорится в сообщении.

Коллеги и сотрудники больницы выражают соболезнования родным Ирины Георгиевны.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что скончался военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани.