Людей, умерших от коронавируса, будут хоронить по новым правилам

В Москве жителей, которые умерли от коронавируса, будут хоронить в гробах со стеклянной крышкой.

Как пишет ТАСС, промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, при этом все соединения герметичны.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирус», - цитирует издание директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова.

Тем не менее в прощальных залах и на кладбищах региона по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.