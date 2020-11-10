Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

По данным Гидрометцентра Татарстана 11 ноября, в среду, жителей Казани и республики ожидают ухудшения погодных условий.

Так, синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с, временами небольшой мокрый снег с ухудшением видимости, а также гололедицу на дорогах.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными, на дороге держать дистанцию, резко не тормозить, снижать скорость у пешеходных переходов.

Напомним, на неделе специалисты обещали в Татарстане понижение температуры до -8 градусов.