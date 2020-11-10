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Фото: click-or-die.ru

Сотрудник банка в Татарстане перевела мошенникам почти 3 млн рублей

10.11.2020, 16:57 31 0 prokazan.ru

В конце сентября в полицию обратилась сотрудница одного из коммерческих банков с заявлением о хищении 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Она рассказала, что ей позвонил мужчина, преставился сотрудников службы безопасности банка и попросил проверить работу программного обеспечения. Для этого нужно было перевести 1 рубль на указанный счет, так как мошенник обратился к девушке по имени отчеству, она поверила и выполнила операцию. Позже мужчина позвонил и сказал, что приходные документы не подтвердились и операцию нужно повторить. Но перевести уже надо было 3 млн рублей», - говорится в сообщении.

Девушка провела операцию, а через некоторое время позвонила в главный офис банка, где ей сказали, что она перевела деньги мошенникам. К тому времени злоумышленники уже заполучили 2 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Калининградской области, также задержан еще один подозреваемый 30-летний мужчина.

«На допросе подозреваемый рассказал, что в августе познакомился с парнем, который предложил ему заработать. Нужно было съездить в командировку в Казань, открыть счета в банках, в после поступления денег снять и передать ему. Сумма вознаграждения составила 195 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

 

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